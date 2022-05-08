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الأحد، 08-05-2022 04:59 م

شاهد..أول ظهور لـ منة عرفة ومحمود المهدي بعد عودتهما لبعض

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الوكيل الإخباري - بعد ان اعلنا عودتهما الى بعض قبل ايام قليلة، نشر الممثل المصري محمود المهدي صورة جديدة تجمعه بزوجته منة عرفة على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي.

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وظهرت منة عرفة وهي تظهر خاتم زواجها وعلق المهدي على صورتهما: "لا توجد ظروف تجعل الشخص يخلف في وعده أو لا يحارب من أجلها إلا في حالة واحدة فقط، إن كان الوعد من البداية كذبة".

 

وبارك المتابعون للثنائي عودتهما الى بعضهما وطلبوا منه ان لا يحدث اي خلاف بينهما مجدداً لكي يكونا سعيدين.


 

 

الفن 

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