شاهد... إبنة غادة عبد الرازق تحتفل بخطوبتها

الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة غادة عبد الرازق، على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" مجموعة من الصور من حفل خطوبة ابنتها روتانا، حيث هنأتها على الخطوبة، متمنية لها حياة مستقرة.





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وعلقت غادة على صورة ابنتها روتانا برفقة خطيبها، وكتبت: "تهانينا حبيبتي روحي كل شيء في هذه الحياة أتمنى أن تكون الحياة القادمة أعطتك وكل ما تريده لأنك تستحقين أحبك كثيراً".





وكذلك نشرت مجموعة من الصور لروتانا واستعرضت من خلالها كامل إطلالتها التي إختارت فيها فستاناً قصيراً بأكمام طويلة بقماش شفاف، وتميّز بطياته التي غطت كامل الفستان، ونسقت معه حذاء بكعب عالي وأكملت إطلالتها بترك شعرها الأشقر منسدلاً بتسريحة الويفي الخفيف ، وطبقت مكياجاً هادئاً.







المصدر - نواعم