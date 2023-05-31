الأربعاء 31-05-2023
الوكيل الاخباري

الملك يستقبل ملك ماليزيا في بيت الأردن

الأمير عمر بن فيصل يقيم حمام العريس لولي العهد- صور

تعرف على ترتيب الأردن في تصنيف الجيش الأقوى عربيا

صندوق المعونة يحتفل بزفاف ولي العهد

صدور إرادة ملكية سامية

كلمة مرتقبة للملك في مأدبة عشاء حفل زفاف ولي العهد الليلة

وسائل إعلام عالمية تنقل فرح الأردنيين بزفاف ولي العهد

وفاة الشابة ناديا عفانة

العواملة يحذر من ارتفاع أسعار الشقق في الأردن

إرادة ملكية بنقل سفراء إلى المركز - أسماء

الأربعاء، 31-05-2023 02:12 م

شاهد: إبن تامر حسني حديث الجمهور لشدّة الشبه بينهما

18_245866_original


الوكيل الإخباري- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً عدة لآدم، نجل الفنان تامر حسني وُضعت بجانب صور للأخير وهو في سنّ آدم، وقد ظهر فيها بوضوح الشبه الشديد بين الأب وهو طفل صغير والابن اليوم.

ومازح الجمهور النجم المصري وعلّقوا على الصور بقولهم: "لما تخلّف نفسك تاني"... وانطلقت تعليقات الجمهور بالدعاء بأن يحفظه الله، في حين أكد آخرون أن ابنتيه أيضاً تشبهانه أكثر من بسمة، وهو ما فسّره الجمهور بأن بسمة كانت تحب تامر أكثر مما هو يحبّها.

اضافة اعلان

 


لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
442221_8_1656430857

حسين الجسمي يوجه رسالة للأردنيين قبل حفله بالمدرج الروماني

348762_36_1639243208

احتراق منزل الفنانة منة فضالي جراء تماس كهربائي

63523_2

تطورات الحالة الصحية لجوني ديب

1111111111111

ماذا قال الفنان راغب علامة عن حفله في الأردن ؟

7_666653_original

قرارات حاسمة من "الموسيقيين في مصر " بعد إطلالة أحمد سعد

112232

حسام حبيب يكشف سبب تخلّي مدير أعمال شيرين عنها

أخبار متعلقة
8888888888888

فيديو - تامر حسني يوجه رسالة للأردن بعد حفله أمس بمناسبة زفاف سمو ولي العهد

692

فيديو- موقف طريف لتامر حسني بحفله أمس في عمان .. يتحدث اللهجة الأردنية

77777777777

شاهد : تامر حسني يفاجئ ركاب أردنيين داخل طائرة متجهة الى عمان

4444444444444444444444

دينا الشربيني تكشف حقيقة ارتباطها بتامر حسني

czoxMDA6Imh0dHBzOi8vaW1nLmFobG1hc3JuZXdzLmNvbS83NTB4NDUwLzIwMjMvMDUv2KjYs9mF2Kkt2KjZiNiz2YrZhC3ZiNiq2KfZhdixLdit2LPZhtmKLTE2ODUwMDY0NjQtMC5qcGciOw==

لأول مرة .. كشف القصة كاملة وراء طلاق بسمة بوسيل من تامر حسني

2113453_0

على طريقة ياسمين صبري.. النظارة تكشف علاقة تامر حسني بـ يارا السكري -شاهد