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الأربعاء، 08-09-2021 11:03 ص

شاهد ...إحتفال طوني عيسى بعيد ميلاد والده في الهيبة

يبري


الوكيل الإخباري - فاجأ الممثل اللبناني طوني عيسى والده الممثل اللبناني ناظم عيسى، بتواجده بموقع تصوير الجزء الخامس من مسلسل "الهيبة"، للإحتفال بعيد ميلاده.

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ونشر طوني فيديو في حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي يظهر الإحتفال بكواليس التصوير، معلقاً: "وصلنا على موقع تصوير مسلسل الهيبة وهيك فاجأنا أبو طوني بعيد ميلادو".


وبان في الفيديو الممثلة منى واصف، المخرج سامر البرقاوي وغيرهم.


يذكر أن الجزء الخامس من المسلسل بعنوان "الهيبة جبل"، من بطولة تيم حسن، عبد المنعم عمايري، منى واصف، إيميه صيّاح، عبدو شاهين، سعيد سرحان، روزينا لادقاني وغيرهم، من إخراج سامر البرقاوي وإنتاج "الصبّاح إخوان".

 

المصدر - الفن 

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