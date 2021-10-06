شاهد ...إصابة الفنان الكويتي عبدالله التركماني بحادث سير

الوكيل الإخباري - أصيب الفنان الكويتي عبدالله التركماني يوم الأربعاء، بحادث سير، وفق ما أعلنت زوجته الإعلامية حبيبة العبدالله.

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ونشرت العبدالله، صورة لزوجها من على سرير المستشفى، وثوبه ملطخ بالدماء.



وأرفقت الإعلامية صورة بتعليق جاء فيه: ”الحمدلله وقدر الله وماشاء فعل، عبدالله تعرض لحادث مروري مع الأسف، نزلت الصورة عشان أطمن كل الناس اللي شافوه بالشارع والمستشفى، وساعدوه ما قصرتوا ودعواتكم، الله يقومك بالسلامة يا حبيبي“.





وعاودت حبيبة العبدالله، نشر صورة لها برفقة زوجها عبدالله التركماني من داخل المستشفى عبر حسابها في ”سناب شات“.

وطمأنت الإعلامية متابعيها على صحته، مؤكدة أنه ”أفضل حالا بعد خياطة جرحه، وتم وضعه تحت الملاحظة“.





المصدر - إرم نيوز