شاهد...إغماء بسمة وهبة على الهواء

الوكيل الإخباري - فوجئ الجمهور الذي كان يتابع حلقة من برنامج "90 دقيقة" بتأخر الفاصل الذي أُعلن عنه خلال الحلقة قبل استضافة الفنانة الكبيرة رجاء حسين، ثم بإلغاء الحلقة ليكتشف المشاهدون أن مقدّمة البرنامج الإعلامية بسمة وهبة قد أُصيبت بحالة إغماء نُقلت على أثرها إلى المستشفى.

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وكشف إسماعيل الوسيمي مدير تحرير البرنامج، تفاصيل الحالة الصحية لبسمة وهبة، مؤكداً في تصريحات صحافية أن الأطباء قالوا إن بسمة وهبة تعاني من هبوط حاد في الدورة الدموية، وأن وظائف أعضاء جسدها سليمة، مشيراً إلى أنها استفاقت من الإغماء، لكنها لا تزال تحت الرعاية الطبية، ورجّح الأطباء أن يكون سبب الإغماء الإجهاد في العمل.



وأوضح الوسيمي أنه كان مقرراً أن تستضيف الإعلامية الفنانة الكبيرة رجاء حسين خلال الحلقة، لكن بعد وصول الفنانة بالفعل وخلال أحد الفواصل الإعلانية تعرّضت بسمة للإغماء وتم نقلها إلى مستشفى دار الفؤاد.



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