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الثلاثاء، 21-12-2021 12:43 م

شاهد...إلهام الفضالة تساهم في علاج الشابة العراقية مريم الركابي

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الوكيل الإخباري - بعد الضجة التي أُثيرت على السوشال ميديا حول الحادث الذي تعرّضت له الشابة العراقية مريم الركابي وتشوّه وجهها، تعاطفت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة مع قضية مريم وأعلنت عن مساهمتها بشكل جدّي في علاجها من أجل الخضوع لعمليات التجميل.

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وكشفت الفضالة من خلال مقطع فيديو قصير، نشرته عبر حسابها الخاص في تطبيق "سناب شات" عن تعاطفها الكبير مع مأساة الشابة الجميلة التي تشوّه وجهها بالكامل، معلنةً أنها ستتواصل معها من أجل تقديم المساعدة الكاملة لإنقاذها.

وقدّمت إلهام الفضالة الشكر لكل من ساعدها في معرفة تفاصيل الحادثة المأسوية التي تعرّضت لها الفتاة، وقالت: "مشكورين حق كل اللي دخلوا عندي ومنشنوني على حساب البنت، لقيته وإن شا الله راح أتواصل وياها، وشكراً للي منشنوني على حسابها وعرفوني طريقة التواصل معاها".

 

 

 

 

المصدر - لها

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