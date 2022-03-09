شاهد - إلهام الفضالة تفقد ألماسة خاتمها الضخمة

الوكيل الإخباري - أعلنت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة من خلال مقطع فيديو إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، عن فقدانها 4 قراريط من الألماس من دون أن تنتبه لذلك، وأرجعت سبب الحادث للحسد.

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وتحدثت الفضالة في الفيديو عن الحادثة التي فقدت فيها خاتم زواجها، وأعربت عن حزنها مما حدث، رغم أنها تحاول تقبّل الأمر وقالت:"الألماسة الخاصة بخاتمي وقعت بدي أبكي... أربع قيراط إلاّ ضاعت بلمح البصر... وقبلها بكم يوم خاتمي ضاع... متسلط عليِّ خواتم... الحمد لله... دفعت بلاء... بس قهر يعني".



لاقى الفيديو رواجاً وتناقله الرواد وتفاعلوا مع الحدث.

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