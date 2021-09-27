شاهد...ابنة الفنانة مها محمد تضع والدتها في موقف محرج

الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو يظهر الممثلة الكويتية مها محمد برفقة إبنتها وهي تحاول نزع "الباروكة" عن رأسها أثناء تواجدهما في أحد المطاعم.

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وقد شاركت مها مقطع فيديو أخر، عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، ويظهر صوت إبنتها وهي تبكي بطريقة الإصرار على فعل شيء، وتردد: "ماما عايزة أشيلها".

وقالت محمد :"تبي تشيل الباروكة وأنا في المطعم، شنو موقفي أنا منها، بتضحكني".



من ناحية أخرى، إستعرضت مها يدها التي تعرضت للحرق، إذ ظهرت يدها من ناحية الكف وهي مصابة، لتعلق بقولها: "احترقت يدي حطيت العسل أخ عذاب".

المصدر - الفن