شاهد ...احتفال هبة طوجي بالذكرى الاولى لزواجها من ابراهيم معلوف

الوكيل الإخباري - بمناسبة الذكرى الاولى لزواجها من الموزع الموسيقي العالمي ابراهيم معلوف، نشرت الفنانة اللبنانية هبه طوجي على وسائل التواصل الاجتماعي البوم صور رصدت مسيرتها الرومانسية مع زوجها.

اضافة اعلان

بداية من حفل الزفاف ومرورا بشهر العسل وبعض اللحظات المثيرة داخل المنزل، ورحلاتهما سويا للبلدان العربية، وصورة لها من الأيام الأخيرة للحمل وعلقت على الصور قائلة: ذكرى مرور عام واحد على الزواج، الأب الأروع والاكثر محبة وجمال، أنا محظوظة لمشاركة العمر معك، أحبك. وكان الثنائي تزوج في فرنسا في سبتمبر من العام الماضي بحفل خاص نظراً لظروف فيروس كورونا.

المصدر - الفن