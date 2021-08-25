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الأربعاء، 25-08-2021 10:48 ص

شاهد ...اعلان مسلسل الجديد عالحلوة وعالمرة للفنان نيكولا معوض

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الوكيل الإخباري - شارك الممثل اللبناني نيكولا معوض متابعيه بالإعلان الدعائي الأول لمسلسله الجديد "عالحلوة وعالمرة" والذي سيبدأ عرضه في 29 آب الجاري على قناة MBC 4.

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المسلسل من سيناريو وحوار مي حايك ولبنى مشلح ومن إخراج فكرت قاضي، وهو النسخة العربية من المسلسل التركي في السراء والضراء، وكظهر معوض ببدلة زفاف ناصعة البياض وهو يسير وسط صفين من شخصيات المسلسل المدعوين لحفل الزفاف، وجميعهم يرتدي الألبسة البيضاء، حتى يصل إلى المنصة حيث تنتظره حبيبته، ووسط تصفيقً حار يتوقف الجميع بعد ظهور امرأة برداءٍ أحمر تقف خلفهما.

 

وتدور أحداث "عالحلوة وعالمرة" في إطار رومانسي كوميدي حول ريان الذي يصل إلى لبنان بعد خمس سنوات عاشها في لندن لكي يتزوج، ولكن تظهر مفاجأة من الماضي تعكر صفو هذا الزواج كثيرًا، ويشارك نيقولا في بطولة المسلسل الممثلون جو طراد دانا مارديني وباميلا الكيك وكارمن لبس وسلمى المصري ومحمد خير الجراح.

 

 

 

المصدر - لبنان 24 

 




 

 


 

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