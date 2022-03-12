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السبت، 12-03-2022 02:20 م

شاهد- الإفراج عن أغنية غير معروفة لسمير غانم

أفلام-سمير-غانم-التي-امتعنا-بها-طوال-حياته


الوكيل الإخباري - بثّ التلفزيون المصري أغنية بصوت الفنان الراحل سمير غانم سجّلها منذ 40 عاماً، ولم تكن قد أذيعت سابقاً.

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وكشف الشاعر المصري شوقي حجاب حيثيات الأغنية: "أنا وسمير غانم نسينا الأغنية، وكنا بنسجل حاجة تانية خالص الساعة 3 الفجر في استديو بوسط البلد، ولقيته نازل من الأستديو لأستوديو آخر في نفس العمارة".


وأضاف في تصريحات إعلامية: "كنا قاعدين نهزر فسمع الأغنية فقالي عاوز أغنيها، بس فاتت سنين ونسيناها، وكنت فاكرها من بعيد لبعيد".


وأردف: "ده كان طلبه، وقالي ممكن أغنيها؟ قولتله يلا خش، قام داخل مغنيها، ولقيت الأغنية صدفة دلوقتي وأنا بقلب الشرايط عندي، وقولت أهديها لبناته".
وختم بقوله: "محدش كان يعرفها، ويمكن لو سمير عايش مكنش هياخد باله منها".

 

 

 

لها 

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