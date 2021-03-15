شاهد البرومو الأول لمسلسل 'الاختيار 2'.. فيديو

الوكيل الاخباري - نشر المنتج تامر مرسي، البرومو التشويقي لمسلسل "الاختيار 2" عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك".

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وأرفق تامر مرسي البرومو التشويقي بتعليق قال فيه، "ساعات الكلمة بتكون أخطر من السلاح.. الحرب لسه ما انتهتش واللي على حق مبيخافش".

يذكر أن مسلسل "الاختيار 2"، من تأليف هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي، إنتاج سينرجي، ويشارك في بطولته كريم عبد العزيز، أحمد مكي، إياد نصار، إنجي المقدم، بشرى، أسماء أبو اليزيد وعدد من ضيوف الشرف.





سبوتنيك

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