شاهد - الجمهور يمنع محمد إمام من التصوير

الوكيل الإخباري - كشف الفنان محمد عادل إمام عن الصعوبة التي واجهها خلال تصوير مشاهد فيلمه الجديد "عمهم" في الشارع، وذلك بسبب تجمهر عدد كبير من الأطفال حوله.



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ونشر إمام عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" مقطع فيديو ظهر فيه وقد تجمهر الأطفال حوله في أكثر من مكان، حيث كانوا حريصين على التقاط الصور له باستخدام الموبايل والاقتراب منه، وهتف الأطفال باسم مسلسليه "النمر" و"هوجان"، ليخرج من بينهم بصعوبة في كل مرة. وبعد تحيته لهم، لاحق هؤلاء الأطفال سيارته.

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