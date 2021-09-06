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الإثنين، 06-09-2021 04:38 م

شاهد.. الطفلة ألما في مسلسل نور حديث الجمهور بعدما أصبحت شابة

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الوكيل الاخباري- قرر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مُشاركة صور الطفلة الما التي عرفت بمسلسل مهند ونور بعدما أصبحت شابة، وتغيرت ملامحها كُليًا، بعد مرور 15 عام، الأمر الذي لفت الأنظار إليها بشكل كبير.

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تميزت بصوتها المرتفع، وكثرة حركتها بالمشاهد، ولباقتها في الحديث رغم صِغر عُمرها، وذكائها الملحوظ، هكذا كان دور الطفلة "ألما"، أشهر حفيدة بمسلسل نور التركي، الذي عُرض من أكثر من 15 عاماً، واكتسب شهرة واسعة بالعالم العربي بوجه عام، ومصر بشكل خاص.

 

وتُدعى "كايرا سيمور"، كما إنها ابتعدت عن التمثيل رغم احترافها فيه من الطفولة، واتجهت لدراسة الموسسيقى، وخاصة العزف على الكمان، وفقًا لبعض التقارير بالمواقع التركية.

 

وكانت "سيمور" شاركت في فيلم رعب باسم "Üç Harfliler Marid". 

 




 

المصدر: فوشيا

 

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