السبت 09-10-2021
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السبت، 09-10-2021 11:56 ص

شاهد ...الفنانة التركية هاديسا تطلّ لأول مرة مع خطيبها

هاديسا


الوكيل الإخباري - فاجأت النجمة التركية هاديسا الجمهور بنشرها صورة جديدة لها برفقة خطيبهارجل الاعمال التركي محمد دينتشيرلار، وذلك بعد انفصالها مؤخرا عن الممثل التركي كان يلدريم، وتعد الصورة الأولى لهما سويا على العلن.

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وكانت كشفت وسائل اعلام تركية ان هاديسا لن تطلّ هذا الموسم ضمن لجنة تحكيم برنامج "صوت تركيا"، ومن المقرر ان تتألف لجنة التحكيم من مراد بوز، ايبرو جونديش، اوغوزهان كوش وبيازيد اوزتورك.


وكانت ايضا التقطت عدسات مصوري البابارتزي صورة لـ هاديسا برفقة حبيبها السابق كاهان يلدريم وهما يقضيان اجازة مع بعضهما في المكسيك، وحازت صورتهما على اعجاب العديد من المتابعين.

 


 

المصدر - الفن 

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