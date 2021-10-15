الجمعة 15-10-2021
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الجمعة، 15-10-2021 03:21 م

شاهد.. الفنانة منى زكي تتعرض لموقف محرج على السجادة الحمراء

منا


الوكيل الإخباري - تعرضت الفنانة المصرية المشهورة، منى زكي، لموقف محرج على السجادة الحمراء، في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

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جاء ذلك بعدما كادت أن تسقط بسبب تجمع قماش فستانها الطويل أسفل قدميها، ما جعل أحد المنظمين يهرع لمساعدتها ويعيد تنسيق الفستان بشكل لا يجعل هناك صعوبة في سيرها على السجادة الحمراء.


ويضئ مهرجان الجونة السينمائي، شمعة ميلاده الخامسة بحفل افتتاح يحضره نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، ويشهد الحفل تكريم الفنان أحمد السقا ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته الفنية.


وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.

 

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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