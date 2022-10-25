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الثلاثاء، 25-10-2022 04:23 م

شاهد.. الفنان محمد عبده يغني في حفل زواج يزيد الراجحي الثاني

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الوكيل الإخباري - شارك الفنان محمد عبده في حفل زواج سائق الراليات ورجل الأعمال يزيد الراجحي، على العنود العامري.

وظهر في مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي، لحظة وصول الفنان محمد عبده واستقبال الراجحي له والترحيب به.

ونشرت بعض الحسابات لقطات أثناء غناء الفنان محمد عبده خلال حفل الزواج الثاني الذي أقيم في الرياض، وكان مخصصًا للنساء كما أعلن العريس عبر حسابه بسناب شات.

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المرصد 

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