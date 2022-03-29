شاهد.. الفنان وائل كفوري يمارس كرة القدم

الوكيل الإخباري - فاجأ الفنان اللبناني وائل كفوري عشاقه بمهاراته الكورية، بعدما نشر فيديو على خاصية القصة في حسابه الرسمي في إنستغرام، ظهر فيه وهو يداعب كرة القدم.

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وبدا ملك الرومانسية في الفيديو وهو يسير بالكرة حافي القدمين ويسدد على مرمى، ويسجل عدداً من الأهداف.



وحظي المقطع بانتشار كبير بين عشاق النجم اللبناني، الذين عبّروا عن إعجابهم بموهبته الجديدة التي كشفها لهم من خلال هذا المقطع.





صوت بيروت انترناشونال

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