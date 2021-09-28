شاهد ...الفيديو الذي تسبب بصدور حكم بالسجن ضد بدر صالح

الوكيل الإخباري - صدر حكم بالسجن لمدة خمس شهور على الممثل السعودي بدر الصالح وذلك بسبب إنتقاده لأحد الأشخاص غير المذكور إسمه منذ 6 سنوات في البرنامج الذي كان يقدمه آنذاك "إيش اللي".
ووجه الجمهور الإتهام للإعلامي السعودي علي مشعل مؤكدين أن هو من رفع الدعوى ضد بدر الصالح، ما إضطر مشعل للتوضيع عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي حيث قال: "عدد كبير من التغريدات جالس يوصلني إني أسامح "بدر صالح" ومن هذا المنبر أحب أقول إني ماعمري أشتكيت عليه قانونياً ولا حتى فكرت بالموضوع رغم أنه أساء لي بطريقة غير مقبولة، لكن ربي يسامحه ويعينه على الفترة الجاية!".
ولم يكف الجمهور عن مضايقته حتى ظهر بمقطع فيديو جديد وعلق: "على الرغم إني نفيت في هذه التغريدة موضوع رفعي لقضية على الاخ بدر صالح بسبب "الطقطقة" اللي سواها على أحد الفيديوهات اللي نشرها قبل "7سنوات" الا ان لازال البعض يعتقد عكس ذلك أحب أقول إني اتعاطف مع بدر، وأتمنى أنه ما يُسجن.".
مما زاد حشرية الجمهور لمعرفة هوية الشخص الذي وجه الدعوى ضد الممثل بدر صالح.
على الرغم إني نفيت في هذه التغريدة موضوع رفعي لقضية على الاخ بدر صالح بسبب "الطقطقة" اللي سواها على أحد الفيديوهات اللي نشرها قبل "7سنوات"
#بدر_صالح— وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtTrend) September 27, 2021
الشهير بدر صالح يعلن صدور حكم عليه بالسجن لمدة 5 أشهر بسبب مقطع انتقد فيه أحد الاشخاص في برنامجه قبل 6 سنوات. pic.twitter.com/72IEPBPIbg
على الرغم إني نفيت في هذه التغريدة موضوع رفعي لقضية على الاخ بدر صالح بسبب "الطقطقة" اللي سوها على أحد الفيديوهات اللي نشرتها قبل "7سنوات"— علي المشعل (@AliAlmeshaal) September 27, 2021
الا ان لازال البعض يعتقد عكس ذلك
أحب أقول إني اتعاطف مع بدر، وأتمنى أنه ما يُسجن. https://t.co/TZ0EXmNnnt pic.twitter.com/bXmck1nb3r
المصدر - الفن
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