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الثلاثاء، 28-09-2021 10:44 ص

شاهد ...الفيديو الذي تسبب بصدور حكم بالسجن ضد بدر صالح

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الوكيل الإخباري - صدر حكم بالسجن لمدة خمس شهور على الممثل السعودي بدر الصالح وذلك بسبب إنتقاده لأحد الأشخاص غير المذكور إسمه منذ 6 سنوات في البرنامج الذي كان يقدمه آنذاك "إيش اللي".

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ووجه الجمهور الإتهام للإعلامي السعودي علي مشعل مؤكدين أن هو من رفع الدعوى ضد بدر الصالح، ما إضطر مشعل للتوضيع عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي حيث قال: "عدد كبير من التغريدات جالس يوصلني إني أسامح "بدر صالح" ومن هذا المنبر أحب أقول إني ماعمري أشتكيت عليه قانونياً ولا حتى فكرت بالموضوع رغم أنه أساء لي بطريقة غير مقبولة، لكن ربي يسامحه ويعينه على الفترة الجاية!".


ولم يكف الجمهور عن مضايقته حتى ظهر بمقطع فيديو جديد وعلق: "على الرغم إني نفيت في هذه التغريدة موضوع رفعي لقضية على الاخ بدر صالح بسبب "الطقطقة" اللي سواها على أحد الفيديوهات اللي نشرها قبل "7سنوات" الا ان لازال البعض يعتقد عكس ذلك أحب أقول إني اتعاطف مع بدر، وأتمنى أنه ما يُسجن.".


مما زاد حشرية الجمهور لمعرفة هوية الشخص الذي وجه الدعوى ضد الممثل بدر صالح.

 

المصدر - الفن 

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