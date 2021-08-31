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الثلاثاء، 31-08-2021 01:09 م

شاهد..النجمة التركية بيرجوزار كوريل تتباهى بحملها بمولودها الثالث

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الوكيل الإخباري - نشرت النجمة التركية بيرجوزار كوريل مقطع فيديو أثناء تجولها في أحد الأماكن العامة وهي تتباهى بحملها في شهرها السابع، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

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وقد تباهت كوريل بحملها، مشيرة إلى أن الأطفال بحاجة إلى الهواء النقي، ويجب على الجميع أخذ الحذر خاصة في الظروف التي يشهدها العالم من أمراض وأوبئة.


ولم تخفي كوريل فرحتها من خلال إبتسامتها التي لم تفارق وجهها أثناء تنزهها
وقد لاقى الفيديو إعجاب متابعي كوريل، الذي تمنوا لها الفرح والسعادة في حياتها، وأن تتجاوز هذه المرحلة بصحة جيدة، هي وطفلتها.


الجدير بالذكر، أن كوريل كانت قد كشفت سابقاً عن جنس طفلها الثالث بأنها فتاة.

 

 

المصدر - الفن 

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