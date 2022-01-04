شاهد...النجوم يحتفلون بعيد ميلاد إلهام شاهين وليلى علوي

الوكيل الإخباري - إلهام شاهين احتفلت الليلة بعيد ميلادها الـ61 بحضور عدد كبير من نجوم الفن، والذين احتفلوا أيضاً بعيد ميلاد ليلى علوي، ومنهم محمد منير ويسرا وسميرة سعيد وفيفي عبده وعدد كبير من نجوم الوسط الفني.

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ونشرت المذيعة بوسي شلبي عدة صور وفيديوهات من الاحتفال الصاخب بعيد ميلاد إلهام شاهين، واحتفل نجوم الفن بعيد ميلادها بطريقة مميزة، بوضع صورها مع كل النجوم من مواليد برج الجدي، من الاحتفال بهم أيضاً في هذه المناسبة وعلى رأسهم سميرة سعيد وليلى علوي والفنانة نيللي وغيرهم، واحتفلت إلهام شاهين بعيد ميلادها بحضور عدد كبير من نجوم الفن في منزلها.





















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