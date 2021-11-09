شاهد...النجوم يرثونأحمد خليل بكلمات مؤثرة

الوكيل الإخباري - عبر الفنانون والممثلون عن أسفهم برحيل الممثل المصري أحمد خليل، عبر حساباتهم الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.
إنا لله وإنا إليه راجعون.. فقدنا اليوم رمز كبير من أغلى و أنقى و أحب الناس لقلبي حبيبي الفنان القدير #أحمد_خليل، تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.#Youssra #يسرا pic.twitter.com/74NFgdKLlF— Youssra (@Youssra) November 9, 2021
إنا لله وإنا إليه راجعون— Ahmad Fahmy (@AFahmyOfficial) November 9, 2021
خالص التعازي في وفاة الفنان الكبير #أحمد_خليل
أسكنه الله فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان pic.twitter.com/UjMQLXIRrA
البقاء لله بالفنان المصري القدير #أحمد_خليل السلام لروحه و الصبر لذويه و محبيه 🙏🏻 pic.twitter.com/bQaCKxbLQ6— نسرين طافش (@NESREENTAFESH) November 9, 2021
إنا لله وإنا إليه راجعون— Rania Youssef (@RaniahYousief) November 9, 2021
وفاة الفنان الكبير #أحمد_خليل ، تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله الصبر والسلوان. pic.twitter.com/fGvsLM6h3U
إنا لله و إنا اليه راجعون الله يرحمك يا محترم يا راقي يا أبن الاصول يا برنس يااه زعلانة قوي بس ماتعظمش علي اللي خلقك عشت في هدوء و رحلت ايضا في هدوء كنت نعم الزميل الفنان و الصديق الانسان مع السلامة و في أمان الله و رحابه 🥲🥲🥲🥲🥲#احمد_خليل pic.twitter.com/louYxcw1xN— Sabrien (@Sabrien) November 9, 2021
المصدر- الفن
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