الثلاثاء 09-11-2021
الوكيل الاخباري

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استياء عقب إيقاف الشيخ الرياطي عن الخطابة في العقبة والأوقاف توضح

شكاوى من نقص القمح البلدي

وزير التربية يجري تشكيلات واسعة بالوزارة

الثلاثاء، 09-11-2021 03:59 م

شاهد...النجوم يرثونأحمد خليل بكلمات مؤثرة

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الوكيل الإخباري - عبر الفنانون والممثلون عن أسفهم برحيل الممثل المصري أحمد خليل، عبر حساباتهم الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

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