شاهد...النجوم يرثونأحمد خليل بكلمات مؤثرة

الوكيل الإخباري - عبر الفنانون والممثلون عن أسفهم برحيل الممثل المصري أحمد خليل، عبر حساباتهم الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

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#يسرا pic.twitter.com/74NFgdKLlF إنا لله وإنا إليه راجعون.. فقدنا اليوم رمز كبير من أغلى و أنقى و أحب الناس لقلبي حبيبي الفنان القدير #أحمد_خليل ، تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. #Youssra November 9, 2021



خالص التعازي في وفاة الفنان الكبير

أسكنه الله فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعونخالص التعازي في وفاة الفنان الكبير #أحمد_خليل أسكنه الله فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان pic.twitter.com/UjMQLXIRrA November 9, 2021



وفاة الفنان الكبير إنا لله وإنا إليه راجعونوفاة الفنان الكبير #أحمد_خليل ، تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله الصبر والسلوان. pic.twitter.com/fGvsLM6h3U November 9, 2021

pic.twitter.com/louYxcw1xN إنا لله و إنا اليه راجعون الله يرحمك يا محترم يا راقي يا أبن الاصول يا برنس يااه زعلانة قوي بس ماتعظمش علي اللي خلقك عشت في هدوء و رحلت ايضا في هدوء كنت نعم الزميل الفنان و الصديق الانسان مع السلامة و في أمان الله و رحابه 🥲🥲🥲🥲🥲 #احمد_خليل November 9, 2021

المصدر- الفن

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