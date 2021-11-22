شاهد...النجوم يرثون ​سهير البابلي​ بكلمات مؤثرة

الوكيل الإخباري - نعى عدد من المشاهير الممثلة المصرية الراحلة سهير البابلي في صفحاتهم الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

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فكتب الممثل المصري أحمد حلمي: "وداعا الفنانة الكبيرة سهير البابلي، ربنا يرحمها"، وعلّقت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم قائلة: "البقاء لله الفنانة القديرة سهير البابلي، ربنا يرحمها يا رب ويسكنها فسيح جناته، خالص التعازي للأسرة الكريمة".

أما الفنان المصري خالد سليم فقال: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. وداعًا للفنانة الجميلة سهير البابلي، برجاء قراءة الفاتحة والدعاء لها بالرحمة والمغفرة، البقاء لله".

ونعى الممثل المصري محمد هنيدي الراحلة قائلاً: "ربنا يرحم الفنانة الكبيرة سهير البابلي ويصبر اهلها واسرتها يارب. .. هتوحشينا يا سوسكا".

وكانت توفيت سهير البابلي بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ 86 عاما، إذ دخلت العناية المركزة في أحد المستشفيات إثر تعرضها لجلطة في الرئة أتتها على فترات.

ربنا يرحم الفنانة الكبيرة سهير البابلي ويصبر اهلها واسرتها يارب. .. هتوحشينا يا سوسكا pic.twitter.com/cwZ1kFa32O November 21, 2021

المصدر -الفن