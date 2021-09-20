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الإثنين، 20-09-2021 12:09 م

شاهد ...الوليد مقداد يعتدي على شقيقه ومرافقه بالضرب

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الوكيل الإخباري - نشر نجم طيور الجنة اليوتيوبر الوليد مقداد مشهد تمثيلي عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي جمعه بشقيقه معتصم المقداد كان قد إقتطعه من فيلمه القصير الذي صوره مؤخراً.

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ويظهر في الفيلم "أطرش بالدبة" والذي لا تتجاوز مدته الـ 15 دقيقة، مشهد تمثيلي، يلعب فيه الوليد دور الضابط وشقيقه معتصم دور المتهم الذي يتم إلقاء القبض عليه، لينهال الوليد عليه بالضرب هو ومرافقه.

 

وقد لاقى الفيديو إعجاب المتابعين الذين إعتبروا أن هذه المقاطع التمثيلية الفكاهية تليق بكلاهما، طالبين منهما تكرار التجربة بمقطع تمثيلية مشابهة.


الجدير بالذكر، أن الوليد دخل القفص الذهبي في 20 آب 2021 مع خطيبته نور، وجاء زواجه مفاجئاً لضحد الشائعات التي سبق وطالته بخصوص إنفصالهما.

 

 

 

المصدر - الفن 

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