شاهد - انهيار نادين خوري وفايز قزق يتسبب ببكاء المتابعين

الوكيل الإخباري - تصدّرت الحلقة العاشرة من مسلسل "كسر عضم" الترند على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الأحداث المشوّقة التي تخللتها، والأداء الاحترافي للنجوم بعد حادثة مقتل بطل العمل سامر إسماعيل.

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وتمكّن النجم السوري فايز قزق الذي يقوم بدور والد "ريان"، بأدائه الاستثنائي من إعلان عودة الدراما السورية بقوة إلى الواجهة، وأشاد النقاد والمشاهدون بدوره المميّز وأدائه الاحترافي لحظة معرفته بموت ابنه ولحظات انكساره ومشاعر الندم في وداعه الأخير له.







كذلك باتت النجمة نادين خوري التي تلعب دور والدة "ريان" في المسلسل حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد الآلاف منهم بأدائها الفريد وقدراتها التمثيلية المذهلة للأم التي تفقد ابنها، ونجحت في نقل ألم الأمهات اللواتي فقدن أولادهن في الحرب، وتم إطلاق "هاشتاغ" لعبارة "شهّيتني الموت يا أمي" التي ردّدتها في المشهد.





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