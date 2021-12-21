شاهد...اول تصريحات لـ ادهم النابلسي بعد اعتزاله

الوكيل الإخباري - قال الفنان المعتزل ادهم النابلسي في اول تصريحات له بعد اعلانه اعتزاله الفن والغناءانه يريد ان يحقق اهدف اسمى واكبر .

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واضاف في لقاء مع الاعلامي عمر اديب اريد الحصول على انجاز، لكن هذا لا يكفي نريد الوصول الى مرحلة رضا رب العالمين، ونريد ان نكون كما امرنا ربنا، وان نكون جيدين مع اهلنا وناسنا واقاربنا ونحاول الاصلاح في هذه الحياة .

وقال النابلسي الحياة ليست طويلة، في النهاية الحياة ستنتهي واحاول ان اعمل ما استطيع من التقرب الى رب العالمين .

وعن مشاريعه المستقبلية قال احاول الان تجميع افكاري وان ابدا بداية جديدة لانال رضا الله ، واتمنى التوفيق ان اصل الى الخيارات المناسبة والجميلة والهادفة وان اكون صاحب تأثير ايجابي واستغل وجودي احسن استغلال .

وقال النابلسي انه لا يفكر حاليا في اداء الاناشيد والاغاني الدينية ، لم يدرس هذا الموضوع، ابحث عن بداية اكون راضي فيها بشكل كبير، القرار القطعي هو الاعتزال حاليا.

وعن اللحظة التي دفعته للاعتزال قال الفنان المعتزل ادهم النابلسي ان الشرارة بدات مع دخول الى مجال الفن لم اشعر بالراحة ، حتى وصلت الى مرحلة اتخاذ القرار، وقال ان كل البشر خطائين وانا اخطات في الكثير من الاماكن، البعض لا يعتبر تلك اخطاء انا اتكلم عن نفسي وما اثر ذلك علي شخصيا وعلى عائلتي.

المصدر - السياسي الحقيقة بين يديك