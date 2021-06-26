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السبت، 26-06-2021 03:52 م

شاهد...اول سلفي للفنانة فيروز

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الوكيل الإخباري - اطلت فيروز ليل امس اطلالة مميزة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ب" اول سلفي" في رسالة الى اللبنانيين.

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بإنها الى جانبهم وباقية في لبنان، وفي منزلها في الرابية، كما كانت دائما، وبان ما كتبه "الاخوين رحباني" بصوتها هو الحقيقة الساطعة مهما حصل .


" لكن رح نرجع رح نرجع رح نرجع… ولبنان الحقيقي جايي، لبنان البساطة جايي
تايشيل الوجوه المصبوغة، الوعود المدموغة
و ياخدهن الشتي…يا وطني العظيم نهر الفرح والع وبضو الفجر الطالع تتوهج الحياة".


نشرت المخرجة ريما الرحباني  على صفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة "سيلفي "جمعتها بوالدتها السيّدة فيروز  ، تفاعل معها الناس بشكل كبير جدا.


مع فيروز " ايه في امل" وسيبقى باذن الله.

 

 

 

 

المصدر - لبنان 24 

 




 

 


 

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