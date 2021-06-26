شاهد...اول سلفي للفنانة فيروز

الوكيل الإخباري - اطلت فيروز ليل امس اطلالة مميزة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ب" اول سلفي" في رسالة الى اللبنانيين.

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بإنها الى جانبهم وباقية في لبنان، وفي منزلها في الرابية، كما كانت دائما، وبان ما كتبه "الاخوين رحباني" بصوتها هو الحقيقة الساطعة مهما حصل .



" لكن رح نرجع رح نرجع رح نرجع… ولبنان الحقيقي جايي، لبنان البساطة جايي

تايشيل الوجوه المصبوغة، الوعود المدموغة

و ياخدهن الشتي…يا وطني العظيم نهر الفرح والع وبضو الفجر الطالع تتوهج الحياة".



نشرت المخرجة ريما الرحباني على صفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة "سيلفي "جمعتها بوالدتها السيّدة فيروز ، تفاعل معها الناس بشكل كبير جدا.



مع فيروز " ايه في امل" وسيبقى باذن الله.

المصدر - لبنان 24