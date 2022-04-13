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الأربعاء، 13-04-2022 02:12 م

شاهد. .باسم ياخور يحدث ضجة بفيديو كوميدي مع زوجته

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الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو عفوي جمع بين الممثل السوري باسم ياخور وزوجته رنا الحريري، نال إعجاب الجمهور بشكل كبير.

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وظهر باسم ياخور وهو يشاهد مقطع فيديو لإحدى الفتيات وهي تطبق المكياج، لتبدو بعد الإنتهاء كإمرأة أخرى وأجمل بكثير، الأمر الذي صدم باسم، ودفعه للشك بجمال زوجته، فيخرج بسرعة فوطة من جيبه، ويحاول إزالة المكياج عن وجهها.

 

تفاعل المتابعون بشكل كبير مع منشور باسم ياخور، وأكدوا على خفة دمه الواضحة والدائمة، كما على جمال زوجته مع مكياج أو من دونه.

 

 

 

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