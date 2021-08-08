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الأحد، 08-08-2021 02:36 م

شاهد بالفيديو.. انهيار وبكاء دنيا وايمي سمير غانم في جنازة دلال عبدالعزيز

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الوكيل الاخباري - وصل منذ قليل جثمان الفنانة المصرية دلال عبد العزيز لمثواه الأخير بمقابر الوفاء والأمل بعد أداء صلاة الجنازة عليه بمسجد المشير طنطاوي، ورافق الجثمان ابنتا الراحلة دنيا وإيمى سمير غانم وزوجيهما الإعلامي رامي رضوان والفنان حسن الرداد، وعدد من الفنانين.

وتوافد عدد من الفنانين الي مسجد المشير طنطاوي، للمشاركة في أداء صلاة الجنازة على الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز وتشييع جثمانها لمثواه الأخير بمقابر الوفاء والأمل، منهم، عمرو سعد، هاني رمزي، نرمين الفقي، هنادي مهنا واحمد خالد صالح، منير مكرم، عايدة رياض، المخرج عمرو محمود ياسين، سمير صبري.

وسادت حالة كبيرة من الحزن على الوسط الفني وخارجه، بعد رحيل الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، عن عمر ناهز 61 عاما، بعد رقودها في المستشفى قرابة الـ 4 أشهر إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وتدهورت حالتها الصحية خلال هذه الفترة حتى أعلن زوج ابنتها الاعلامي رامي رضوان سلبية المسحة ولكن المضاعفات التي نتجت لديها بسبب الفيروس لم تتركها وأصبح لديها صعوبة في التنفس لترحل وتترك حزن كبير لدى جمهورها في الوطن العربي.

كما ظهرت ابنتا الفنانة دلال عبدالعزيز بحالة حزن شديد وانهيار وبكاء على فراق والدتهم.

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اليوم السابع

 

 




 

 


 

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