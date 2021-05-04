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الثلاثاء، 04-05-2021 12:57 م

شاهد بالفيديو.. تسريب أحداث مسلسل 2020.. خطف حياة و 'صافي' ينتقم

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الوكيل الاخباري - مع اقتراب انتهاء مسلسل "2020" بدأت حقيقة "حياة" التي تلعب دورها الفنانة نادين نجيم تنكشف أمام "صافي" وأعوانه، "رسمية" التي تجسدها "كارمن لبس"، و"بلبل" الذي يؤدي دوره "حسين مقدم".

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وشهدت الحلقة 22 أحداث مفصلية، فكشفت "رسمية"، أن "حياة" هي بالحقيقة النقيب "سما" التي تحاول أن تلقي القبض على شقيق "صافي"، و"الديب"، وخاله "الحوت" الذي يؤدي دوره "فادي ابراهيم" ، وبدأ الجمهور بالتساؤل حول نهاية العمل، وكيف ستكون ردة فعل "صافي" بعد كشف حقيقة "حياة"، وهل يتبدل حبّه لها بعد معرفته بمهمتها الرّسمية.

 

فضول الجمهور دفعهم للحاق بتسريبات من الحلقات القادمة، وتبين من المشاهد المسربة أن "صافي" و"حياة" يتعرضان للمداهمة من قبل مجهولين، بهدف خطف "حياة" بعد حفل زفاف "بلبل" من "سعاد"، ويتبين أن "صافي" هو وراء عملية الخطف، بالرغم من نفيه بالتحقيقات حقيقة معرفته بهوية الخاطفين.

 

وبعد خروجه من التحقيق، يذهب "صافي" إلى مكان خطف "حياة"، ويبدأ بإزالة العصب عن عينها، وهي معصومة اليدين والعينين، ثم يؤدي أمامها التحية العسكرية، وتعتبر هذه المواجهة الأولى بينهما، بعد كشف حقيقة النقيب "سما"، واعتبر المشاهدون أن المشهد المسرب من المسلسل هو إثبات أن "صافي" سيحاول الانتقام من "حياة".

 

ونشر الحساب الذي قام بتسريب المشاهد من الحلقات المقبلة من مسلسل "2020" هوية الـ"ديب"، الأخ الأكبر لـ "صافي" وتاجر المخدرات الذي اختفى عن الأنظار بعد ملاحقته أمنياً، ومن المفترض أن يظهر الـ "ديب" في الحلقة 23 من المسلسل.

 

وعلى صعيد منفصل، سيطل الفنان وديع الشيخ في الحلقة المقبلة من المسلسل، بدور المغني، في زفاف "بلبل". ومن المتوقع أن يكون المشهد المنتظر محط إهتمام المشاهدين، بخاصة أن وديع الشيخ يطل للمرة الأولى في عمل درامي.

 

المسلسل تلعب بطولته نادين نجيم وقصي خولي وغيرهما، يدور العمل حول ضابط برتبة نقيب في قوى الأمن الداخلي، تقرر إكمال مسيرة شقيقها الذي قُتل على أيدي عصابة تتاجر في المخدرات. وقصي هو العقل الإجرامي المدبّر لتلك العصابة.

 


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