شاهد بالفيديو.. تفاصيل المقطع المحذوف من أغنية محمد رمضان الجديدة!

الوكيل الاخباري - كشفت تقارير، أمس الاثنين، تفاصيل المشهد الملغي من أحدث الأغاني المصورة للفنان المصري محمد رمضان، "مصباح علاء الدين" التي طرحها مؤخرا.

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وبحسب صحيفة "الوطن" المصرية، فقد صرح مصدر من داخل برج القاهرة أنه كان من المقرر أن يقوم الفنان محمد رمضان بالوقوف على ساري البرج، وهي أعلى نقطة في برج القاهرة.



وتابع المصدر مؤكدا أن محمد رمضان لم يكن سيقفز من برج القاهرة كما ذكرت بعض التقارير، حتى ولو كان مرتديا مظلة قفز.



وكان نفس المصدر من برج القاهرة صرح الأسبوع الماضي أن مشهد محمد رمضان في برج القاهرة، تم إلغاء تصويره، الذي كان من المقرر أن يضمه إلى مشاهد أغنيته الجديدة "مصباح علاء الدين".



وتجاوزت مشاهدات أغنية "مصباح علاء الدين" لمحمد رمضان حتى الان 3 ملايين مشاهدة، بعد أن طرحها الأحد عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب".





سبوتنيك

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