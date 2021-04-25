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الأحد، 25-04-2021 01:30 م

شاهد بالفيديو.. هيا الشعيبي في تجربة غنائية

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الوكيل الاخباري - فاجأت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي متابعيها بفيديو نشرته على حسابها الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام". وظهرت فيه وهي تؤدي أغنية أهدتها الى أولادها لمناسبة القرقيعان.

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وهذا ما أشارت إليه من خلال التعليق حيث كتبت: "أغنية القرقيعان إهداء مني لعيالنا". وإثر هذا انطلقت موجة من التعليقات ورأى الكثيرون أن الأغنية طريفة، وتجربة مميزة جديدة بالنسبة للفنانة. وحققت الأغنية في ساعات قليلة أكثر من 122 ألف مشاهَدة.

 

ويُشار إلى أن الشعيبي أبدت تأثرها بسبب غيابها عن شاشة رمضان هذا العام، وذلك خلال حلولها ضيفةً على الحلقة الأولى من برنامج "وياكم" الذي تقدّمه الفاشينيستا دانة الطويرش والإعلامي صالح الراشد على شاشة قناة atv الكويتية، حيث أكدت أن أحداً لم يطرق بابها، وأن البعض تراجعوا عن التعاون معها من دون أن تعرف السبب. وأضافت أنها لا تحب أن تطرق الأبواب، مُبديةً استغرابها هذا الإحجام عن العمل معها ومتمنيةً النجاح للجميع ومؤكدةً أنها أثبتت حضورها بين الناس. كما كشفت أنها في صدد التحضير لعمل كوميدي عنوانه "عمارة في مهب الريح".

 


لها

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