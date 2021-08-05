الخميس 05-08-2021
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الخميس، 05-08-2021 02:44 م

شاهد بالفيديو.. وفاة صادمة لفنان شهير أثناء تصوير مشهد لأحدث أعماله!

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الوكيل الاخباري - لقي منفّذ المشاهد الخطِرة والممثل البديل الإيراني أرشا أقدسي حتفه في العاصمة اللبنانية بيروت، إثر تعرضه لحادث سير مروّع خلال تصويره مشهداً في أحد الأعمال الدرامية.

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وأشارت وكالة "جوان" الإيرانية إلى أنه "سيتم نقل جثمانه إلى إيران في الأيام القليلة المقبلة، وسيُدفن في القسم الخاص بالفنانين في مقبرة الزهراء في العاصمة طهران".

 

وقال علي رضا فتحي المسؤول عن شؤون الممثلين في إيران إن "أقدسي بينما كان يؤدي مشهداً يقود فيه السيارة بسرعة وينعطف إلى اليسار، تعرض إلى حادث“، مضيفاً أنه ”جرى نقله إلى أحد مستشفيات بيروت بسبب فقدانه الوعي ووضعه الصحي الحرج".

والراحل من مواليد 5 أيار (مايو) 1982 في طهران. درس فنون الدفاع عن النفس. وحصل على منحة دراسية إيطالية في مجال التربية البدنية، ولكن بعد رؤية إعلان عن دورات المشاهد الخطِرة انضم إليها.

 

وقدّم الراحل العديد من الأعمال السينمائية مثل: "الدموع والابتسامات"، "صناعة إيران"، و"شوق التحليق"، و"شهرزاد"، و"العاصمة" و"عمليات 125" و"السقوط الحر" وغيرها.


ومن الأعمال العالمية التي شارك فيها: "سكايفول" في عام 2012، و"موت الضوء" في عام 2014.

 


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