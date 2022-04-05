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الثلاثاء، 05-04-2022 11:22 ص

شاهد .. بدء تصوير فيلم الهيبة وتيم حسن يشوق الجمهور

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الوكيل الإخباري - بدأت عمليات تصوير المشاهد الأولى لفيلم "الهيبة" بإدارة المخرج سامر البرقاوي وفق ما كشفت شركة الصباح في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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بدوره الممثل السوري تيم حسن شوق المتابعين للعمل، حيث شارك بوستر الفيلم عبر صفحته وأرفقه بعبارة "أول يوم تصوير".

 

وحققت سلسلة "الهيبة" بأجزائها الخمسة نجاحاً لافتاً وقرر صناع العمل الاختتام بفيلم سينمائي حيث اختارت شركة الانتاج الممثلة اللبنانية زينة مكي لإسناد دور البطولة النسائية لها في الفيلم.

 


 

 

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