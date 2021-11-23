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الثلاثاء، 23-11-2021 11:45 ص

شاهد...بكاء مذيعين مصريين خلال إعلان خبر وفاة أسماء مصطفى

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الوكيل الإخباري - لم يستطيعا المذيعان المصريان همام مجاهد ومنة فاروق أن يتمالكا دموعهما لإعلان خبر وفاة زميلتهما الإعلامية المصرية أسماء مصطفى، ببرنامج "هذا الصباح".

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فبدأ همام بالبكاء عند قراءة الخبر لتنتقل الكاميرا إلى منة لتعبر عن حزنها قائلة: "إحنا بنعتذر لحضراتكم في البداية إذا لم نتمكن من تمالك أنفسنا نحن إعلامين ولدينا دور وأنتم تتوقعون المهنية على الشاشة ولكن من أصعب الأشياء أن ينعي المذيع على الهواء مباشرة وفاة أحد الأصدقاء".

 

وكانت توفيت أسماء مصطفى بعد صراع مع مرض السرطان.

 

 

 

المصدر - الفن

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