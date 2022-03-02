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الأربعاء، 02-03-2022 01:23 م

شاهد..بكاء نور اللبنانية خلال زيارتها لمستشفى سرطان الثدي

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الوكيل الإخباري - أجرت الفنانة نور اللبنانية زيارة لمستشفى بهية لاكتشاف وعلاج أورام الثدي للسيدات، بالقاهرة، وأثناء إلقاء كلمتها فوجئ الحضور بانهيارها في البكاء بسبب الصور التي التقطتها خلال الزيارة لفرع المستشفى بالهرم.

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قالت نور: "مين منا لم يعان في أسرته من مرض السرطان، أنا في عيلتي عندي كذا حالة، لما كبرت فهمت إنه أمر مخيف زي المصريين مايقولوا إنه مرض وحش، من وقت قليل فى حد يهمني جداً من عائلتي كشفت متأخر وظهر عندها المرض، وحالتها متأخرة".

 

 

 

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