شاهد ...بيرين سات تقتحم المسرح اثناء غناء زوجها

الوكيل الإخباري - نشرت الصحافة التركية مقطع فيديو للنجمة التركية بيرين سات تظهر تواجدها على مسرح فولكسواجن خلال غناء زوجها المغني التركي كنان دوغلو أغنية 'Aşk ile Yap' ، اذ ظهرت وهي ترقص معه على المسرح وسط تفاعل الجمهور.



اضافة اعلان

وكانت نشرت بيرين سات صورا لها مع زوجها كنان دوغلو وبعض أصدقائهما، وذلك خلال حضورهم معرض اسطنبول للفن المعاصر، اذ من المعروف ان بيرين تحب دائما الذهاب الى هذه الأماكن التي تُغدق فنا وإبداعا.

بيرين سات تصعد على مسرح فولكسواجن أرينا خلال أداء زوجها المغني كنان دوغلو لأغنية 'Aşk ile Yap' أثناء حفله الغنائي وتشاركه الرقص pic.twitter.com/gDZOcfQAMh October 29, 2021

المصدر - الفن