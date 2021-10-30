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السبت، 30-10-2021 01:09 م

شاهد ...بيرين سات تقتحم المسرح اثناء غناء زوجها

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الوكيل الإخباري - نشرت الصحافة التركية مقطع فيديو للنجمة التركية بيرين سات تظهر تواجدها على مسرح فولكسواجن خلال غناء زوجها المغني التركي كنان دوغلو أغنية 'Aşk ile Yap' ، اذ ظهرت وهي ترقص معه على المسرح وسط تفاعل الجمهور.

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وكانت نشرت بيرين سات صورا لها مع زوجها كنان دوغلو وبعض أصدقائهما، وذلك خلال حضورهم معرض اسطنبول للفن المعاصر، اذ من المعروف ان بيرين تحب دائما الذهاب الى هذه الأماكن التي تُغدق فنا وإبداعا.

 

 

المصدر - الفن 

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