شاهد..تامر حسني في موقف لافت مع زوجته على المسرح

الوكيل الإخباري - انتشر مقطع فيديو للفنان المصري تامر حسني يظهر فيه خلال غنائه على المسرح، وقيامه بتقبيل يد ورأس زوجته بسمة بوسيل وسط تفاعل كبير من الجمهور.

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وانتشر مقطع الفيديو بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتناقله الرواد عبر صفحاتهم الخاصة وعبروا عن محبتهم له.



وكانت بسمة بوسيل قد نشرت مجموعة صور من جلسة تصوير خضعت لها مع زوجها تامر حسني، وقد اعتبر كثيرون أن نشر بسمة للصور في هذا التوقيت جاء بمثابة رد على شائعة انفصالها عن تامر، بعدما أكدت الممثلة جليلة طلاق الفنان تامر حسني وزوجته منذ أكثر من سنة ونصف السنة، طالبة من المتابعين أن يرحموها والتوقف عن التشهير بها.

القدس العربي

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