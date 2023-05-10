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الأربعاء، 10-05-2023 10:52 ص

شاهد - تامر حسني يثير الجدل بمنشور .. هل قصد بسمة بوسيل ؟

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الوكيل الإخباري- أثار النجم تامر حسني جدلاً كبيراً خلال الساعات الماضية بعد نشره عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابه الخاص في "إنستغرام"، صوراً له وضع عليها خلفيات من أغنياته التي يتحدث فيها عن عدم قدرته على الاستمرار في العيش من دون حبيبه ويطالبها بالعودة إليه، وهو ما دفع الجمهور للتساؤل عمّا إذا كانت هذه الرسائل يوجّهها تامر لطليقته الفنانة بسمة بوسيل يحثّها فيها على العودة إليه بعد انفصالهما رسمياً قبل أيام.

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ونشر تامر حسني مقطعاً من أغنيته الشهيرة "ارجعلي"، والتي يقول فيها "يا حبيبي مش هاقدر أعيش مع غيرك".

 

وكانت بسمة بوسيل قد أعلنت انفصالها عن تامر حسني من خلال منشور عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الرسمس في "إنستغرام"، قالت فيه: "وجعلنا بينكم مودة ورحمة... ده كلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر، وسيظل بيننا كل ود واحترام، وربنا يكتب لك ويكتب لي كل الخير، آمين يا رب".

 


لها


 




 

 


 

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