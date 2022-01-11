شاهد.. تامر حسني يدعم معجباً في حفله الأخير ويحرجه أمام الجمهور

الوكيل الإخباري - نشر الفنان تامر حسني عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" مقطع فيديو من حفله الأخير الذي أحياه في جامعة "المستقبل"، ظهر فيه وهو يمازح أحد المعجبين من الجمهور، بعدما طلب منه أمراً ليحرجه تامر بردّه عليه وسط ضحكات الحضور.



وظهر تامر في مقطع الفيديو وهو يضع ذراعه على كتف شاب من الجمهور صعد إلى المسرح وطلب منه أن يهنئ صديقته بمناسبة عيد ميلادها، فردّ عليه تامر قائلاً: "صديقة بردو متأكد؟ مش عليا أنا الكلمتين دول يا ولا... وبعدين مالك بتترعش كدا ليه .

اضافة اعلان

وجاءت هذه الحركة المضحكة بعدما حاول النجم المصري دعم الشاب الذي طلب منه من خلال رسالة عبر الهاتف أن يعزف معه إحدى الأغاني على المسرح، ليوافق تامر فوراً على ذلك في خطوة نالت إعجاب الجمهور.





لها

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة