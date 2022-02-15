الثلاثاء 15-02-2022
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الثلاثاء، 15-02-2022 01:04 م

شاهد - تامر حسني يضع حداً لشائعات إنفصاله

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الوكيل الإخباري - نشر الفنان تامر حسني عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" مقطع فيديو ضمّ مجموعة صور ظهر فيها مع زوجته الفنانة المغربية بسمة بوسيل في أوضاع رومانسية، احتفالاً بـ"يوم الحب"... وعلّق تامر على الفيديو بقوله: "Happy valentine’s day my wife وربنا يخليكي ليا ولأولادنا ويخلّي كل اللي بيحبوا بعض لبعض طول العمر. اللهم آمين".

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وكان تامر قد واجه أزمة مع زوجته خلال الفترة الماضية بعدما نشرت الفنانة المغربية جليلة مقطع فيديو عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" تستعرض فيه خاتم خطوبتها على أنغام أغنية لتامر، مما دفع عدداً كبيراً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى الاعتقاد بأن تامر قد انفصل عن زوجته وعاد إلى جليلة المغربية مرة أخرى.


وفي أول رد عملي له على شائعات انفصاله عن زوجته الفنانة المغربية بسمة بوسيل، نشر تامر حسني عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابه الخاص في "إنستغرام" مقطع فيديو قصيراً جمعه ببسمة ليكذّب بطريقة غير مباشرة شائعات الانفصال عنها.


وظهر تامر في الفيديو بجوار زوجته وهي تمسك مجموعة من البالونات بيدها، وعلّق قائلاً: "مع زوجتي الحبيبة"... وأعادت بسمة بوسيل نشر الفيديو عبر حسابها الخاص لتؤكد عدم صحة ما نُشر من أخبار حول انفصالهما.

 

لها 

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