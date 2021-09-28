شاهد ...تامر حسني يلبي طلب طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة

الوكيل الإخباري - في لفتة إنسانية جديدة ممزوجة بخفة ظله المعتادة، طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة من محبي الفنان تامر حسني بتقبيل يده أثناء وقوفه على المسرح لإحياء حفل خريجي كلية التجارة بالإسكندرية.



ليرد الأخير عليه بإيقاف غناء "نور عيني"، ويقوم بتقبيل يد الطفل، حيث وقف الطفل بالقرب من المسرح وأخد يردد أغانيه معه، وبمجرد أن رأه تامر قام بتحيته والإمساك بيده، ولكن الطفل من شدة تعلقه وحبه لتامر فاجأه بتقبيل يده أمام الجميع فبادر النجم بتقبيل يد الطفل في المقابل، ولكن الطفل لم يتوقف وقام بتقبيل يد النجم ثلاث مرات على التوالي تعبيراً عن شده حبه له وإعجابه به فرد النجم المصري بتقبيل يده للمرة الثالثة.



وقام الجمهور بالتصفيق الحاد للنجم تامر حسني على هذه اللفته الإنسانية وحرصه على جبر الخواطر وإاهتمامه الشخصي بجمهوره ومعجبيه، واصفين ما قام به بأنه سر نجاحه وتميزه منقطع النظير، كما أشاد الجمهور بخفة ظل النجم تامر حسني الذي قام بتقبيل يد الطفل أربع مرات على التوالي وهو يضحك من قلبه.

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المصدر - لها