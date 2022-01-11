شاهد..توأم إليسا تتصدر الترند والشبه بينهما لا يصدق

الوكيل الإخباري - تصدرت شابة اسمها سارة الترند على تيك توك، بعد ان نشرت فيديو لها على صفحتها الخاصة، وهي تستعرض جمالها وتغني أغنية للفنانة اللبنانية إليسا.

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وكان لافتا الشبه بين سارة وإليسا، خصوصاً في العينين، وطريقة وضعها المكياج السموكي الذي عرفت به إليسا على مدى سنوات من مسيرتها الفنية.

وحصل الفيديو على أكثر من 40 ألف إعجاب من المتابعين، الذين أكدوا على أن الشبه موجود بينهما، الا أن طريقة تطبيق سارة مكياجها، وهي خبيرة تجميل، ساعد على بروز هذا الشبه بشكل أكبر.













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