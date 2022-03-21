شاهد .. تيم حسن يفوز بجائزة الممثل العربي للعام في حفل الموريكس دور

الوكيل الإخباري - فاز الممثل السوري تيم حسن بجائزة الممثل العربي للعام عن مسلسل "الهيبة جبل" في حفل "الموريكس دور" بنسخته الدولية الأولى المقامة في اتلانتس دبي.



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ولم يستطيع تيم حسن التواجد بشكل شخصي في الحفل، إلا أنه أطلع بمقطع فيديو على الشاشة أمام الحضور موجهة رسالة شكر ومحبة لتكريمه، معتبراً أن نجاح سلسلة الهيبة جاء بعد جهد طويل من الجميع وسعيداً لكونه حافظ على ذات السوية خلال أجزاءه الخمسة.

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