شاهد.. جنازة المخرج الراحل حاتم علي

الوكيل الإخباري- شيعت جنازة المخرج السوري حاتم علي، عقب صلاة الجمعة، ويوارى الثرى في مقبرة باب الصغير، وذلك بحضور أسرته وعدد من الفنانين والأصدقاء،



وكان جثمان حاتم علي، قد وصل إلى مطار دمشق قادماً من القاهرة مساء أمس الخميس، وكان في استقباله عدد كبير من الفنانين، منهم سلاف فواخرجي وشكران مرتجي ووائل رمضان والليث حجو.



يذكر أن حاتم توفي في القاهرة قبل يومين إثر نوبة قلبية عن عمر 58 عاماً، وهو من مواليد بلدة فيق في الجولان السوري المحتل سنة 1962، نزح مع عائلته إثر الاحتلال الصهيوني سنة 1967 وهو لم يتجاوز الخامسة من عمره، وسكن في دمشق ثم درس بعد نيله الشهادة الثانوية في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل ليتخرج فيه عام 1986.

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المصدر: et بالعربي







