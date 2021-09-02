الخميس 02-09-2021
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الخميس، 02-09-2021 12:43 م

شاهد ...جنى مقداد تنشر خفايا واسرار زفاف شقيقها الوليد مقداد

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الوكيل الإخباري - شاركت جنى مقداد، نجمة طيور الجنة متابعيها على قناتها الخاصة على يوتيوب مقطع فيديو كشفت من خلاله كواليس تحضيراتها لحفل الزفاف شقيقها الوليد مقداد، نجم طيور الجنة وزوجته نور غسان.

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وظهرت جنى في الفيديو وهي في أحد المراكز التجارية وتبحث عن إكسسوارات وأغراض لإطلالتها في حفل الزفاف. ونشرت جنى أيضاُ مقطع فيديو يجمعها بوالدها خالد مقداد وشقيقها عصومي وهي تتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

 

يذكر أن جنى مقداد حديث المتابعين تعرضت للانتقادات بسبب الفستان الذي اختارته لمناسة زفاف شقيقها واعتبر كثر انه لا يناسب عمرها.

 

واشار البعض ان جنى قد قررت ان ترتدي الحجاب بعد الحملة التي حصلت ضدها وان تبتعد عن الاضواء وقد تم تسريب صورة لها بالحجاب.


الا ان موقع الفن تأكد ان المعلومة غير صحيحة وصورة جنى بالحجاب قديمة كما ان والدتها كانت سبق وتحدثت عن ارتداء جنى الحجاب سابقا مشيرة انها سترتديه بعد التكلف.

 

 

 

المصدر - الفن 

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