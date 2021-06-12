السبت 12-06-2021
الوكيل الاخباري

وفاتان جديدتان بكورونا في فلسطين

غرامة تصل إلى 500 دينار لمشغلي من هم دون 18 عاما

السعودية: اقتصار الحج على 60 ألف حاج من مواطنيها لعام 2021

مطالبة حكومية بإعادة النظر بقرار منع التعديل على المركبات

احباط تهريب 150 ألف حبة مخدرة أُخفيت داخل مركبة شحن

تحذير من العودة إلى الإجراءات الصارمة

رئيس صناعة الاردن: صناعتنا تمتلك فرصا كبيرة بالسوق المحلية

الإعلان عن مواعيد تلقي لقاح كورونا بالجامعات - أسماء

مطالبة بتشكيل مجلس أعلى للأمن الغذائي

التربية : لا تعيينات جديدة لهذا العام

السبت، 12-06-2021 11:13 ص

شاهد .. جيسيكا عازار ومحمد صوفان يثيران ضجة بحفل زفاف ملوكي

62ec849920db7164b36fa1034ace9e55


الوكيل الإخباري - في عرس ملوكي فخم، احتفلت الإعلامية ومقدمة البرامج جيسيكا عازار أمس الجمعة بزفافها من رجل الأعمال اللبناني محمد صوفان  بحضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء الذين حضروا إلى قصر جنبلاط في البرامية ـ صيدا.

اضافة اعلان
 

 


 

بدون شك زفاف جيسيكا هو عرس الموسم في لبنان، فقد تميز بفخامة الديكور حيث ان القصر هو تاريخي، وكان التنظيم جيد جداً.

وخطفت جيسيكا الأنظار بإطلالتها الملوكية، حيث كان فستانها الأبيض الرائع من تصميم المصمّم اللبناني العالمي إيلي صعب، والمكياج من توقيع بسّام فتّوح والشعر بأنامل المصفف جورج مندلق.

وحضر الزفاف عدد كبير من الإعلاميين والفنانين من بينهم الفنانة السورية أصالة والممثل عادل كرم والموسيقي ميشال فاضل والإعلامية ريما نجيم والإعلامي نيشان وغيرهم من زملاء العروس .


جيسيكا تألقت في حفل الزفاف وكانت سعيدة جداً إلى جانب عريسها حيث رقصا طوال الوقت وقطعا قالب الحلوى المميز.

 

وانتشر فيديو لجيسيكا وهي تدخل الحفل مع والدها ليسلمها لعريسها فتأثرت وحضنته وبكت.

المصدر - لبنان 24




 




 

 


 

إقرأ ايضا
78398dd4-feec-4643-a8bf-6352bf471ce5

طفل أغنية بابا فين يثير ضجة كبيرة شاهدوا كيف اصبح

8881319051609929009

ديانا حداد تشارك متابعيها ذكريات ساكن بلوك مختلف - فيديو

201703070542564256

جوزيف عطية ورودج يُطلقان أغنيتهما المصرية "حلوين" بكل إيجابية

عباس-النوري

بالفيديو .. ابو عصام يوجه رسالة لمتابعيه

Nadine-Nassib-Njeim

نادين نسيب نجيم تواصل تصوير مشاهدها بمسلسلها الجديد

335411_0

فيلم مصري يحقق 'صفر إيرادات'.. ومنتجه يكشف الحقيقة

أخبار متعلقة
Youmna-All-

بعد نجاتها بإعجوبة من ارتجاج في الدماغ.. الإعلامية اللبنانية يمنى شرّي تخرج عن صمتها