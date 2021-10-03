شاهد ...حريق داخل دار أزياء نيكولا جبران في بيروت

الوكيل الإخباري - نشر الإعلامي سعيد حريري فيديو يظهر الدفاع المدني اللبناني وهو يخمد الحريق الذي نشب في دار مصمم الأزياء اللبناني العالمي نيكولا جبران في الأشرفية.

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وذكر سعيد أن مشاهد الفيديو هي "بعد مضي خمس ساعات على محاولة إخماد الحريق الذي حلّ بمشغل المصمم اللبناني العالمي نيكولا جبران في بيروت والذي حدث بسبب إحتكاك كهربائي بدأ في غرفة القماش في المشغل ليمتدّ الحريق الى المشغل بأكمله محوّلا الأثاث والبضائع والأقمشة الى رماد، وسط حالات إغماء وإعياء لدى أعضاء فوج إطفاء بيروت الذي هلع بعدد كبير من معداته للعمل على إحتواء الحريق. ".

وأورد سعيد بحسب معلوماته أنها المرة الرابعة التي يتعرض فيها المصمم نيكولا جبران الى مثل هذه الكارثة بعد إنفجار مبنى نور الحياة في فردان، واحتكاك الكهرباء في مقره الثاني في مونو، وبعده في مقره الثالث في الأشرفيه بعد الدمار الذي حل في مشغله بعد انفجار بيروت في ٤ آب/ أغسطس ٢٠٢٠ ليأتي هذا الحريق في ٢٠٢١ حاملا خسائر مادية فادحة دون وقوع أي خسائر بشرية".

كما نشر سعيد الحريري لقطات مصوّرة من داخل مكان الحريق في الأشرفية تظهر حجم الخسائر المادية في المكان.

المصدر - الفن