الثلاثاء 25-01-2022
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الثلاثاء، 25-01-2022 01:50 م

شاهد..حسن الرداد يضع حداً للجدل حول طلاقه وإعتزال ايمي غانم

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الوكيل الإخباري - خلال لقائه مع ببرنامج ET بالعربي، على هامش كواليس بروفات مسرحيته الجديدة التي تحمل اسم "عائلة كازانوفا"، المقرر عرضها قريبا بموسم الرياض، صرح الفنان حسن الرداد، بأن زوجته إيمي سمير غانم، هي نجمة الكوميديا الأولى في مصر بلا منافس وبلا منازع.

وعن اعتزال زوجته إيمى سمير غانم وانفصاله عنها قال: "أكيد إحنا الاتنين، أكتر اتنين بيطلع عليهم شائعات ومش عارف ليه، أنا مبقرأش اللي بيتكتب وبتجاهل الكلام، بس ممكن نكون بالنسبالهم مادة لأن الناس بتحب تعرف أخباري أنا وإيمى، والشائعات لا تنقطع من قبل ما نتجوز".

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